Инспекторами Управления Гоструда в Ивано-Франковской области была проведена плановая проверка одного из предприятий по соблюдению норм законодательства по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Установлено, что в нарушение требований статьи 24 КЗоТ Украины трудовые отношения со всеми работниками не были должным образом оформлены: по требованию инспекторов не представлены для проверки соответствующие договоры или приказы руководителя.
Согласно предоставленной ГФС информации в 2016 году в обществе работало 37 человек по гражданско-правовым договорам и 16 - по трудовым договорам.
Инспекторами Управления был составлен акт о препятствовании контролирующему органу в проведении проверки. Результат - придется уплатить штраф в стократном размере минимальной заработной платы, а это - 320 тыс. грн.
Согласно ст. 265 КЗоТ Украины за недопущение к проведению проверки по вопросам оформления трудовых отношений юридические лица несут ответственность в виде штрафа в стократном размере минимальной заработной платы - 320 000 гривен. Также составлен протокол об административном правонарушении по статье 1886 КУоАП.
Напоминаем, недавно Министр социальной политики заявил, что было направлено поручение Госслужбе труда о применении предписаний вместо штрафных санкций в случае выявления нарушений.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Шостий Форум України з питань конкуренції
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: