Сегодня 24 февраля 2017 года, 11:36

Впервые наложен крупный штраф за препятствование проверке оформления трудовых отношений

Инспекторами Управления Гоструда в Ивано-Франковской области была проведена плановая проверка одного из предприятий по соблюдению норм законодательства по вопросам охраны труда и трудового законодательства. Установлено, что в нарушение требований статьи 24 КЗоТ Украины трудовые отношения со всеми работниками не были должным образом оформлены: по требованию инспекторов не представлены для проверки соответствующие договоры или приказы руководителя.

Согласно предоставленной ГФС информации в 2016 году в обществе работало 37 человек по гражданско-правовым договорам и 16 - по трудовым договорам.

Инспекторами Управления был составлен акт о препятствовании контролирующему органу в проведении проверки. Результат - придется уплатить штраф в стократном размере минимальной заработной платы, а это - 320 тыс. грн.

Согласно ст. 265 КЗоТ Украины за недопущение к проведению проверки по вопросам оформления трудовых отношений юридические лица несут ответственность в виде штрафа в стократном размере минимальной заработной платы - 320 000 гривен. Также составлен протокол об административном правонарушении по статье 1886 КУоАП.

Напоминаем, недавно Министр социальной политики заявил, что было направлено поручение Госслужбе труда о применении предписаний вместо штрафных санкций в случае выявления нарушений.