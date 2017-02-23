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ВККС отреагировала на заявление Общественного совета добропорядочности об угрозе конкурсу в ВС

Вчера, 22 февраля поздно ночью в Фейсбук на официальной странице Общественного совета добропорядочности появилась публикация под названием «Официальное заявление» Общественного Совета добропорядочности », в которой отмечалось, что после окончания второго этапа конкурса в Верховный Суд членам ОСД стало известно, что практические задачи на конкурсе взяты из жизни без изменений. Отдельные конкурсанты принимали непосредственное участие в рассмотрении дел, которые положены в основу задач. В заявлении отмечалось, что «такая ситуация не свидетельствует о том, что конкурс в целом является нечестным, но заранее подрывает доверие к конкурсу по этим кандидатам».

В ВККС заявили следующее:

«Комиссия выражает удивление как содержанием, так и формой обнародования такого заявления учитывая следующее.

В рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного суда Комиссией впервые в истории Украины было проведено анонимное тестирование (16 февраля 2016 года) и выполнение практического задания (21 февраля 2016 года). Во время этих беспрецедентных по масштабам и открытости мероприятий присутствовали около 35 национальных и международных наблюдателей, около 50 представителей средств массовой информации. Комиссия также пригласила представителей Общественного совета добропорядочности для наблюдения за ходом обоих мероприятий.

Тестовые задания были созданы командой из около 110 национальных экспертов из многих украинских университетов, являющихся признанными профессионалами во многих отраслях права.

Практические задания для каждой из четырех специализаций были созданы группой опытных специалистов Проекта Европейского Союза «Поддержка реформ в сфере юстиции».

В Комиссии неоднократно делались заявления и проговаривалась на различных круглых столах, конференциях, посвященных конкурсу в Верховный Суд, что для второго этапа конкурса будут приниматься реальные судебные дела. Это никогда не было ни сенсацией, ни тайной информацией.

Модельное дело для каждой из четырех специализаций выбиралось автоматизированной системой из десяти возможных вариантов.

Член Комиссии Михаил Макарчук так комментирует эту ситуацию: «Для подготовки материалов модельного дела для выполнения практического задания экспертами использовались реальные судебные дела, которые находились в производстве судов всех инстанций. Факт рассмотрения судьями дела, которое использовано экспертами для подготовки модельного дела, не может быть препятствием для участия этих судей в конкурсе на замещение вакантной должности судьи Верховного Суда. Объективность проведения экзамена обеспечивалась, в том числе, и конфиденциальностью практического задания, поскольку оно не было известно участникам до начала второго этапа экзамена даже членам Комиссии. Участникам было запрещено пользоваться любыми электронными носителями при выполнении практического задания.

Проверка подготовленных кандидатами судебных решений и установления результатов выполнения практического задания будет проводиться по единой методике и к персонификации результатов.

Если к следующему этапу конкурса придут судьи, которые рассматривали судебное дело, использованное для подготовки модельного дела, то члены Комиссии, в случае наличия обоснованного подозрения, что указанный факт придал этому судьи преимущества в выполнении практического задания, могут проверить наличие практических навыков изготовления процессуальных решений у такого кандидата другим способом».

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков со своей стороны обращает внимание Общественного совета добропорядочности на необходимость осуществлять деятельность в строгом соответствии с полномочиями, определенных в пункте 6 статьи 87 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Комиссия ждет от Совета достоверной информации о кандидатах на должность судей Верховного Суда и соответствующих выводов, подготовленных в соответствии с прозрачной методологией".