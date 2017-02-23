Сегодня 23 февраля 2017 года, 17:24

Депутаты приняли за основу изменения в «закон Савченко»

Сегодня, 23 февраля, Верховный Совет Украины принял за основу законопроект о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения. «За» принятие этого законопроекта за основу проголосовали 235 народных депутатов.

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, которая представляла законопроект №5259, подготовленный Кабинет Министров Украины, отметила, что по «закону Савченко» более 6 тыс. человек вышли на свободу, 11% из них совершили повторные преступления.

«Правительство просит вас рассмотреть предложение о другой формуле, по которой те лица, которые совершили особо тяжкие преступления – убийства, изнасилования, их срок наказания будет засчитываться один день в СИЗО за один день лишения свободы, а лицам, совершившим легкие преступления, для тех мы оставим ту формулу, которые вы приняли в этом зале», – отметила она.

Парламентарии рассмотрели еще два альтернативных законопроекта.

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев представил проект №5259-1. Он предусматривал возвращение к предыдущей редакции ч. 5 ст. 72 Криминального кодекса Украины: предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день. Этот законопроект поддержали 47 депутатов.

Еще один альтернативный вариант – №5259-2 – представил внефракционный народный депутат Виталий Куприй 5259-2. Этим законопроектом предлагалось не отменять «закон Савченко», но внести некоторые изменения. «За» него проголосовали 208 парламентариев.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко раскритиковала законопроекты №5259 и №5259-1. Она предлагала принять за основу законопроект №5259-2.

Напомним, 26 ноября 2015 года парламент внес изменения в Уголовный кодекс, подготовленные Н.Савченко (на тот момент она содержалась в российском СИЗО). Закон предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

По «закону Савченко» за неполный год, к октябрю 2016 года, по данным заместителя главы Нацполиции Вадима Трояна, досрочно были освобождены из мест заключения 8,5 тыс. человек, еще на тот момент подлежали освобождению около 35 тыс. человек.