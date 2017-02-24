Сегодня 24 февраля 2017 года, 10:05

Минюст запустил «Онлайн дом юстиции» на всеукраинском уровне

Сегодня состоялся запуск на всеукраинском уровне пилотного проекта «Онлайн дом юстиции», который до сих пор работал на базе столичного управления. Отныне жители всех регионов смогут повторно получить документы в сфере регистрации актов гражданского состояния, а также зарегистрировать или ликвидировать ФЛП. Об этом сообщил на своей странице в соцсети министр юстиции Павел Петренко.

Со временем к этим сервисам будут добавлены и другие услуги, которые Министерство юстиции предоставляет онлайн.

Уже сейчас через Онлайн дом юстиции доступны следующие услуги:

- Повторная выдача документов отделами актов гражданского состояния;

- Регистрация общественных организаций и печатных СМИ;

- Получение информации об электронной цифровой подписи;

- Социальный лифт;

- Услуга смс-маяк;

- Получение информации из реестров;

- Регистрация и закрытие СПД.

Сайт сервиса.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам Верховного Совета Украины. Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению один из самых революционных законов в сфере электронных сервисов - разработанный Минюстом совместно с экспертной средой Закон о доверительных услуги. Это тот закон, который не просто открывает возможность для всех государственных органов запустить систему электронного управления и запустить онлайн сервисы, а делает это их обязанность», - сообщил министр юстиции.