Сегодня 24 февраля 2017 года, 10:05

Нацкомсвязи одобрила повышение тарифов на услуги «Укрпочты» на 50%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила увеличение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 49,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НКРСИ.

Как сообщается, тарифы повышены по просьбе ПАО «Укрпочта». Так тарифы на пересылку простых почтовых карточек, писем, бандеролей и пересылку заказных отправлений (почтовых карточек, писем, бандеролей) выросли на 59,6 % , а на пересылку посылок по Украине на 22,0%. Утвержденное комиссией решение в установленном законодательством порядке будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования.