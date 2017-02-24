Сегодня 24 февраля 2017 года, 10:05

Депутаты не поддержали законопроект о ломбардах

Верховный Совет Украины провалил законопроект №1800 «О ломбардах и ломбардной деятельности». Так, за основу документ поддержали лишь 164 народных депутата, возвращение его в профильный комитет на доработку - 184 депутата, а возвращение субъекту законодательной инициативы - 181 парламентарий.

«Проект закона №1800 объявляется отклоненным», - отметил спикер парламента Андрей Парубий. Так, документом определялось понятие ломбарда и ломбардной деятельности. Согласно законопроекту, ломбард является небанковским финансовым учреждением, исключительными видами деятельности которого является предоставление на собственный риск финансовых кредитов за счет собственных или привлеченных средств под залог движимого имущества на определенный срок и под проценты.

Законопроектом также вводились требования по созданию ломбардов в форме хозяйственного общества; урегулирован порядок производства ломбардами деятельности по предоставлению финансовых кредитов и деятельности по хранению имущества, установлен исчерпывающий перечень иной деятельности, которую вправе осуществлять ломбарды. Кроме того, документом устанавливались требования к помещениям, в которых может осуществляться ломбардная деятельность, кредитным договорам, договорам залога и правилам ломбардной деятельности, а также требования к собственному и уставному капиталам ломбардов.