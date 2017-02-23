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Киевские власти просят Кабмин выделить дополнительно 4,3 млрд грн на субсидии

23 февраля 2017 года Источник:Українські Новини

Киевская городская государственная администрация просит Кабинет Министров выделить дополнительно 4,3 млрд гривен на предоставление субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году. Об этом говорится в письме мэра Киева, председателя Киевгорадминистрации Виталия Кличко премьер-министру Владимиру Гройсману.

«Прошу Вас инициировать изменения в Закон Украины «О государственном бюджете на 2017 год», которым предусмотреть увеличение объема соответствующей субвенции из государственного бюджета на 4 311 млн гривен», - сказано в нем.

Речь идет о предоставлении льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот.

Кроме того, с целью погашения кредиторской задолженности прошлых лет, предлагается поручить Министерству финансов внести изменения в ежемесячное распределение субвенции путем приближения ассигнований на февраль в сумме 390 млн гривен.

В 2016 году необходимость в средствах на предоставление льгот и жилищных субсидий населению в Киеве составила 2,437 млрд гривен, из них только 1,465 млрд гривен были предусмотрены субвенцией.

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность по выплате субсидий составила 966,3 млн гривен, из них 481,4 млн гривен - просрочена.

Отметим, что государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение Киевской городской государственной администрации 1 170 957 100 гривен на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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