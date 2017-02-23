Сегодня 23 февраля 2017 года, 18:55

ВСП вернул ВККС материалы по кандидатам в судьи, неназначенных до изменения законодательства

Высший совет правосудия вернул материалы по кандидатам на должности судей, неназначенных до изменения законодательства в Высшую квалификационную комиссию судей для проведения специальной проверки, квалификационного экзамена и конкурса на занятие должности судьи. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что согласно абзацу второму пункта 4 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» от 2 июня 2016 № 1401-VIIIматериалы и представления Высшего совета юстиции о назначении на должности судей раз, не рассмотрены до дня вступления в силу настоящего Закона, были переданы в Высший совет правосудия.

В соответствии с пунктом 13 Заключительных и переходных положений Закона Украины «О Высшем совете правосудия» материалы и представления Высшего совета юстиции о назначении на должности судей впервые, не рассмотренные до дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», передаются в Высший совет правосудия для решения вопроса о назначении соответствующих судей (внесение соответствующих представлений).

Кандидаты на должность судьи, материалы по которым переданы в Высший совет правосудия и которые на шестидесятый день со дня вступления в силу Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 № 1402-VIII не соответствуют требованиям для назначения на должность судьи в соответствии с Конституции Украины, прекращают участие в процедурах назначения на должность судьи.

Кандидаты на должность судьи, материалы по которым переданы в Высший совет правосудия и которые не позднее чем на шестидесятый день со дня вступления в силу Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» соответствуют требованиям для назначения на должность судьи в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей », повторно сдают квалификационный экзамен, проходят специальную проверку и участвуют в конкурсе на занятие должности судьи.

Со списком кандидатов на должность судьи, материалы по которым возвращены в ВККС можно ознакомиться по ссылке.