Сегодня 23 февраля 2017 года, 17:24

Минюст ожидает от России выполнения договоренности о передаче заключенных, незаконно вывезенных из Крыма в РФ

Министр юстиции Украины Павел Петренко надеется на успешную передачу Украине российской стороной 12 украинцев, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на территории АР Крым и были незаконно вывезены на территорию Российской Федерации.

«Сейчас из позитивных новостей у меня есть надежда, что Россия выполнит предварительные договорённости и передаст первую часть украинских граждан, которые находятся в тюрьмах в оккупированном Крыму. Речь идет о 12, возможно, 16 людях»,- сказал министр журналистам в четверг в Киеве.

При этом он подчеркнул, что победой это можно будет назвать только когда украинцы пересекут границу и будут на территории нашей страны.