Минюст ожидает от России выполнения договоренности о передаче заключенных, незаконно вывезенных из Крыма в РФ

Министр юстиции Украины Павел Петренко надеется на успешную передачу Украине российской стороной 12 украинцев, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на территории АР Крым и были незаконно вывезены на территорию Российской Федерации.
«Сейчас из позитивных новостей у меня есть надежда, что Россия выполнит предварительные договорённости и передаст первую часть украинских граждан, которые находятся в тюрьмах в оккупированном Крыму. Речь идет о 12, возможно, 16 людях»,- сказал министр журналистам в четверг в Киеве.
При этом он подчеркнул, что победой это можно будет назвать только когда украинцы пересекут границу и будут на территории нашей страны.
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