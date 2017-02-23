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Сегодня 23 февраля 2017 года, 17:24

НААУ присоединилась к Меморандуму о взаимном признании повышения квалификации адвокатов в Европе

Национальная ассоциация адвокатов Украины присоединилась к Меморандуму о взаимном признании повышения квалификации адвокатов в Европе. Документ подписал Председатель Комитета НААУ по международным связям Иван Гречковский в рамках заседания постоянного комитета Совета адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ) в Вене.

Как отмечают в пресс-службе НААУ, Меморандум ССВЕ предусматривает взаимное признание академических часов или баллов повышения квалификации, полученных на мероприятиях проводимых в других странах-членах организации.

В повестку дня заседания Постоянного комитета крупнейшей профессиональной организации юристов в Европе внесены вопросы налогов, страхования и противодействия отмыванию денег по европейскому законодательству. Также будут обсуждаться вопросы миграции, доступа к правосудию и уголовного права.

В рамках заседания представлен отчет о повышении квалификации (European Judicial Training) по 2016 год.