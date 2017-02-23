Избраны делегаты от ВАСУ на XIV внеочередной съезд судей Украины

Сегодня, 23 февраля, на заседании собрания судей Высшего административного суда Украины, обсуждались вопросы выполнения бюджета суда за 2016 год и избрание делегатов на ХIV внеочередной съезд судей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ.
По результатам тайного голосования делегатами съезда судей Украины избраны судья Высшего административного суда Украины в отставке Михаил Цуркан и судья ВАСУ Татьяна Стрелец.
Напомним, что ХIV внеочередной съезд судей Украины состоится 14-15 марта 2017 года.
Кроме того, во время заседания судьи заслушали и приняли к сведению информацию об исполнении бюджета суда по бюджетной программе 0751010 «Осуществление правосудия Высшим административным судом Украины» в 2016 году.
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