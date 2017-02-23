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ВСП даст оценку действиям Нацполиции в отношении судьи В.Кицюк

23 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вчера, 22 февраля, в адрес Высшего совета правосудия поступило официальное обращение судьи Соломенского районного суда города Киева Кицюк Виктории Сергеевны. Согласно сообщению 21 февраля с.г. примерно в 18:30 судья была задержана двумя работниками патрульной службы полиции при выходе из работы с применением физической силы и специальных средств, при этом судье были нанесены телесные повреждения. Об это сообщается на сайте ВСП.

«Не только отсутствие совершения мной каких-либо правонарушений, но и сообщение мной и в дальнейшем моей коллегой - судьей Соломенского районного суда города Киева Усатовой Ириной Анатольевной - личных сведений не остановило данных лиц в совершении ими вышеописанных действий», - говорится в обращении судьи.

Судья Кицюк В.С. обратилась в Высший совет правосудия с официальным заявлением и просьбой дать оценку указанным действиям. Согласно заявлению, судья Кицюк В.С. оценивает указанные действия, как давление на судью.

Отметим, что согласно статье 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Совет с целью обеспечения независимости и авторитета судьи ведет реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, проводит проверку таких сообщений обнародует результаты и принимает решение.

Сейчас на изучении членов Высшего совета правосудия находится 62 сообщение судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Все заявления судей будут размещены в соответствующем реестре на официальном сайте ВСП.

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Комментарии:»

Мда..... 23 февраля 2017 года 15:44 #

Не забыла :)

Ч 23 февраля 2017 года 15:16 #

А заявление прокурору о внесении сведений в ердр, забыла, напоминаю.

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