Италия выделила 1 млн евро на помощь Донбассу

Италия выделила 1 млн евро в поддержку людей, пострадавших от военных действий на Донбассе. Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.
«В этом году Италия поможет Украине. Итальянским правительством и итальянским агентством сотрудничества был выделен 1 млн евро, который пойдет на помощь людям, пострадавшим на востоке Украины», - сказал он.
Средства предоставлены Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).
В частности, 700 тыс. евро предусмотрены ВПП для распределения продовольственных пайков наиболее уязвимым слоям гражданского населения, которые не получают поддержку от других гуманитарных организаций. Еще 300 тыс. евро - для финансирования гуманитарного проекта по разминированию - программы информирования детей и их семей о минной опасности.
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