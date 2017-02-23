Сегодня 23 февраля 2017 года, 17:24

Италия выделила 1 млн евро на помощь Донбассу

Италия выделила 1 млн евро в поддержку людей, пострадавших от военных действий на Донбассе. Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

«В этом году Италия поможет Украине. Итальянским правительством и итальянским агентством сотрудничества был выделен 1 млн евро, который пойдет на помощь людям, пострадавшим на востоке Украины», - сказал он.

Средства предоставлены Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП) и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ).

В частности, 700 тыс. евро предусмотрены ВПП для распределения продовольственных пайков наиболее уязвимым слоям гражданского населения, которые не получают поддержку от других гуманитарных организаций. Еще 300 тыс. евро - для финансирования гуманитарного проекта по разминированию - программы информирования детей и их семей о минной опасности.