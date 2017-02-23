ГПУ назначила экспертизу подписей на Законе о ратификации «харьковских соглашений»

Генеральная прокуратура назначила почерковедческие экспертизы для идентификации подписей на Законе о ратификации Верховным Советом соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота России в Крыму («харьковские соглашения»). Об этом говорится в определении суда от 9 февраля.
Главная военная прокуратура ГПУ попросила суд разрешить изъять у парламента оригинал закона от 27 апреля 2010 года, которым были ратифицированы «харьковские соглашения».
«6 февраля 2017 года в уголовном производстве назначены судебные почерковедческие экспертизы для идентификации подписей на Законе Украины «О ратификации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» №2153-VI», - говорится в сообщении.
Суд дал прокуратуре 30 дней для того, чтобы изъять указанный документ.
Напомним, в январе Печерский райсуд Киева разрешил военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел оригинал «харьковских соглашений», подписанных 21 апреля 2010 года экс-президентом Виктором Януковичем, которые разрешили ЧФ РФ остаться в Крыму еще на 25 лет в обмен на скидку на газ.
В 2014 году РФ в одностороннем порядке денонсировала соглашения с Украиной по ЧФ РФ.
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