Парламент поддержал в первом чтении упрощение докапитализации банков

На заседании парламента народными депутатами был поддержан в первом чтении законопроект №6010, упрощающий процедуру рекапитализации и реорганизации банков. «За» проголосовали 235 депутатов.
Законопроект предлагает оптимизировать для банков процедуры капитализации, реорганизации путем присоединения и прекращения ими банковской деятельности по своей же инициативе и создать таким образом правовые условия для соблюдения банками требований законодательства.
Позволяет сократить сроки бюрократических процедур для банков, ускоряет процедуры ликвидации или слияния.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ухудшение экономической ситуации в стране усилило риски в банковской деятельности и показало необходимость скорейшей капитализации банковской системы.
Был принят Закон Украины «О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков», который ввел комплекс мер по усилению финансовой возможности банковской системы Украины и, в частности установил упрощенный порядок проведения процедур, связанных с капитализацией и реструктуризацией банков. При этом, Закон является временным и должен действовать до 1 января 2017 года.
«Прогнозируется, что к началу 2017 почти две трети банков не смогут соответствовать требованиям по размеру уставного капитала в соответствии с установленным Национальным банком Украины графику приведения уставного капитала банков в соответствие с законодательными требованиями. Увеличение размера уставного капитала банка за счет дополнительных взносов пока является единственным быстрым путем выполнения требований капитализации», — говорится в документе.
Кроме такого способа соблюдения банками требований законодательства, возможным представляется присоединение банков (то есть проведение реорганизации банка путем его присоединения к другому банку). Однако такие инструменты сейчас почти не используются банками, учитывая их сложность и продолжительность процедур. Основным недостатком существующей процедуры присоединения является то, что она не учитывает специфику банковской деятельности. Предусмотренные на законодательном уровне механизмы существенно затягивают соответствующие процедуры по каждому ее участнику, при этом не обеспечивают дополнительных преимуществ.
Также действующим законодательством недостаточно урегулирована процедура и порядок прекращения учреждением банковской деятельности по решению ее акционеров, с соответствующим отзывом лицензии, в случае полного расчета по имеющимся обязательствам перед вкладчиками и другими кредиторами.
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