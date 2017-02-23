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«Укргидроэнерго» получило 22 миллиона евро по программе модернизации гидроэлектростанций

23 февраля 2017 года Источник:УНИАН

«Укргидроэнерго» получила очередной транш в размере 22 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках программы модернизации украинских гидроэлектростанций, сообщила пресс-служба компании.

«»Укргидроэнерго» получило очередной транш по займу Европейского Инвестиционного банка в размере 22 миллионов евро. Полученные средства в первую очередь будут направлены на финансирование заключенных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что данный транш получен в рамках проекта «Реабилитация гидроэлектростанций», который реализуется по совместному финансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Как сообщалось ранее, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт). Для этой цели компания намерена инвестировать около 90 миллиардов гривень в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС).

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