НАПК утвердило разъяснения относительно декларирования работников патронатной службы

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило разъяснение относительно декларирования работников патронатной службы. Решение об этом принято на заседании.
Согласно разъяснениям, под «должностными и служебными лицами других государственных органов» следует понимать работников государственных органов, которые осуществляют функции представителей власти или занимают должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.
Государственный служащий при исполнении своих обязанностей не обязан выполнять поручения работников патронатной службы, в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Украины «О государственной службе».
Приведенное свидетельствует об отсутствии обязательности любых действий работников патронатной службы, а потому и отсутствие осуществления ими любых функций государства. Соответственно, работники патронатной службы не являются субъектами декларирования.
Исключение составляют руководители патронатных служб, которые могут давать обязательные указания другим работникам патронатной службы. Поэтому, если в полномочия руководителя патронатной службы относятся организационно-распорядительные функции, он является должностным лицом государственных органов, следовательно, является субъектом декларирования, согласно статье 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Напомним, что к должностям патронатной службы относятся должности советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря Президента Украины, работников секретариатов Председателя Верховного Совета Украины, его Первого заместителя и заместителя, работников патронатных служб Премьер-министра Украины и других членов Кабинета Министров Украины, помощников-консультантов народных депутатов Украины, помощников и научных консультантов судей Конституционного Суда Украины, помощников судей, а также должности патронатных служб в других государственных органах в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».
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