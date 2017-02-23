Сегодня 23 февраля 2017 года, 14:22

ГПУ подготовила 119 производств для передачи в суд, в том числе дела по расстрелу Майдана

ГПУ подготовила 119 производств для передачи в суд, фигуранты которых будут осуждены заочно, в том числе причастные к делу о расстреле Майдана. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время представлений в Верховном Совете изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины в четверг, 23 февраля.

«119 уголовных производств готово для передачи в суды в случае совершенствования действующего закона (о заочном осуждении - ред.) Кто эти люди? Вашего решения сегодня ждут В.Янукович, Захарченко и вся его команда, включая тех, кто подозревается в расстреле активистов Майдана», - заявил Ю.Луценко.