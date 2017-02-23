Сегодня 23 февраля 2017 года, 14:22

В НАПК обсудили порядок использования средств политическими партиями

На заседании рабочей группы специалисты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обсудили с представителями политических партий, общественных организаций, Центральной избирательной комиссии и Министерства финансов направления уставной деятельности политических партий, на которые могут быть использованы средства государственного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Во время обсуждения решили разработать Методические рекомендации для политических партий относительно финансового планирования их деятельности, порядка и целевого использования предоставленных бюджетных средств. В заседании приняли участие представители всех парламентских политических партий.

В ведомстве напомнили, что НАПК осуществляет государственный контроль за соблюдением установленных законом ограничений по финансированию политических партий и целевым использованием политическими партиями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности, своевременностью представления отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов на общегосударственных и местных выборах, полнотой таких отчетов, отчета внешнего независимого финансового аудита деятельности партий.