В НАПК обсудили порядок использования средств политическими партиями

На заседании рабочей группы специалисты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обсудили с представителями политических партий, общественных организаций, Центральной избирательной комиссии и Министерства финансов направления уставной деятельности политических партий, на которые могут быть использованы средства государственного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Во время обсуждения решили разработать Методические рекомендации для политических партий относительно финансового планирования их деятельности, порядка и целевого использования предоставленных бюджетных средств. В заседании приняли участие представители всех парламентских политических партий.
В ведомстве напомнили, что НАПК осуществляет государственный контроль за соблюдением установленных законом ограничений по финансированию политических партий и целевым использованием политическими партиями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование их уставной деятельности, своевременностью представления отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов на общегосударственных и местных выборах, полнотой таких отчетов, отчета внешнего независимого финансового аудита деятельности партий.
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