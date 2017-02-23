Сегодня 23 февраля 2017 года, 14:22

Государственная регуляторная служба обязала Минфин выдать лотерейным операторам новые лицензии

Государственная регуляторная служба Украины (ГРС) обязала Министерство финансов Украины разработать новые лицензионные условия для операторов государственных лотерей, и на их основе выдать новые лицензии. Об этом сообщили в ГРС.

Решение о разработке и выдаче лицензий было принято Государственной регуляторной службой Украины еще в 2015 году, но Минфин пытался отменить это решение через суд.

Однако, постановлением Окружного административного суда города Киева от 26 июля 2016 года отказано в удовлетворении иска Министерства финансов Украины Государственной регуляторной службы Украины.

«Поскольку согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 08. 2015 года №609 «Об утверждении перечня органов лицензирования и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» органом лицензирования хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей определено Минфин, обязанности по разработке соответствующих условий возлагается именно на Минфин», - отметили в Госрегуляторний службе.

Напомним, Минфин уже 5 год подряд задерживает разработку лицензионных условия для операторов государственных лотерей. Из-за бездействия Минфина украинские операторы государственных лотерей вынуждены работать с просроченными лицензиями.

Как объясняют в Минфине, они не занимаются разработкой новых лицензионных условий, поскольку их не устраивает Закон Украины «О лотереях». Минфин неоднократно пытался изменить законодательство в игорной сфере, однако все законопроекты Минфина были признаны Верховным Советом коррупционными и лоббируя интересы определенных лиц.