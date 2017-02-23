Верховный Совет принял во втором чтении законопроект № 0940 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении наследства), при этом депутаты не поддержали скандальную правку, возвращающую полномочия налоговой милиции. За принятие указанного законопроекта проголосовали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
За правку, внесенную главой Комитета Верховного совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, которая возвращает полномочия налоговой милиции, проголосовали всего 194 депутата. Ранее, перед рассмотрением законопроекта около 20 народных депутатов заблокировали трибуну.
Данным законопроектом, в частности, предусмотрено восстановление налоговой милиции. Депутаты не дали возможности председателю Комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной выйти на трибуну парламента для доклада по законопроекту. Она начала докладывать со своего рабочего места, а блокировщики скандировали: «Позор!».Как отмечают авторы документа, законопроект разработан с целью упрощения оформления наследства для ближайших родственников наследодателя, в частности тех, что относятся к второй степени родства с наследодателем. Так, законопроектом предлагается отменить налогообложение и осуществление денежной оценки объектов наследия, полученных первой и второй очереди родства с наследодателем.
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