Сегодня 23 февраля 2017 года, 12:51

Парламент отказался возвращать полномочия налоговой милиции

Верховный Совет принял во втором чтении законопроект № 0940 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о налогообложении наследства), при этом депутаты не поддержали скандальную правку, возвращающую полномочия налоговой милиции. За принятие указанного законопроекта проголосовали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

За правку, внесенную главой Комитета Верховного совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, которая возвращает полномочия налоговой милиции, проголосовали всего 194 депутата. Ранее, перед рассмотрением законопроекта около 20 народных депутатов заблокировали трибуну.

Данным законопроектом, в частности, предусмотрено восстановление налоговой милиции. Депутаты не дали возможности председателю Комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной выйти на трибуну парламента для доклада по законопроекту. Она начала докладывать со своего рабочего места, а блокировщики скандировали: «Позор!».

Как отмечают авторы документа, законопроект разработан с целью упрощения оформления наследства для ближайших родственников наследодателя, в частности тех, что относятся к второй степени родства с наследодателем. Так, законопроектом предлагается отменить налогообложение и осуществление денежной оценки объектов наследия, полученных первой и второй очереди родства с наследодателем.