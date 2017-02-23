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Сегодня 23 февраля 2017 года, 12:51

КМУ установил единый оклад госнотариусам в 3,2 тыс. грн с 1 марта

Кабинет министров Украины установил единый месячный должностной оклад государственным нотариусам в 3,2 тыс. грн с 1 марта.

Согласно постановлению №84 от 21 февраля, правительство установило должностной оклад государственных нотариусов в сумме 3,2 тыс. грн (ранее он был установлен на уровне 1104-1261 грн в зависимости от размера города, в котором находится нотариальная контора), заместителю заведующего государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива установлен оклад в сумме 3,9 тыс. грн, заведующим — 4 тыс. грн.

Данное постановление вступает в силу с 1 марта 2017 года.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что повышение окладов улучшит оказание нотариальных и административных услуг физическим и юридическим лицам.