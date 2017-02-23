Депутаты поддержали изменения в УПК

Сегодня народные депутаты 233 голосами «за» поддержали в первом чтении законопроект №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)».
«Сегодня вашему вниманию предлагается закон, который закрывает возможность В.Януковичу, Захарченко и прочим избежать уголовной ответственности и позволит применить к ним процедуру заочного осуждения», — заявил Ю.Луценко с трибуны парламента, представляя законопроект депутатам.
«Принятие этого закона позволит 10 марта начать суд над В.Януковичем по делу о государственной измене», - добавил г-н Луценко.
Как ранее сообщала «ЮП», Совет адвокатов Украины и Реанимационный пакет реформ выступали с заявлениями против указанного законопроекта.
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Совет адвокатов Украины правильно возражал против этого законопроекта, потому что закон об адвокатуре и совет адвокатов в его нынешнем составе были приняты и избраны в 2012 г. в период правления Януковича и его помощника Портнова. Дети не могут выступать против своего папы, это против правил.
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