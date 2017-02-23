он же e-mail

Сегодня 23 февраля 2017 года, 12:51

Депутаты поддержали изменения в УПК

Сегодня народные депутаты 233 голосами «за» поддержали в первом чтении законопроект №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)».

«Сегодня вашему вниманию предлагается закон, который закрывает возможность В.Януковичу, Захарченко и прочим избежать уголовной ответственности и позволит применить к ним процедуру заочного осуждения», — заявил Ю.Луценко с трибуны парламента, представляя законопроект депутатам.

«Принятие этого закона позволит 10 марта начать суд над В.Януковичем по делу о государственной измене», - добавил г-н Луценко.

Как ранее сообщала «ЮП», Совет адвокатов Украины и Реанимационный пакет реформ выступали с заявлениями против указанного законопроекта.