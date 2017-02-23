Сегодня 23 февраля 2017 года, 12:51

Правительство завершило капитализацию Приватбанка в размере 116,8 млрд грн

Сегодня, 22 февраля, на заседании Кабинета Министров Украины принято решение осуществить выпуск облигаций на сумму 9,8 млрд гривен для завершения капитализации ПАО КБ «Приватбанк». Соответствующий проект постановления внес на рассмотрение Правительства Министр финансов Александр Данилюк. При этом напомним, что Правительство приняло решение об увеличении уставного капитала Приватбанка на 116,8 млрд гривен на основании предложения НБУ, однако оплата акций в 2016 году состоялась на сумму 107 млрд гривен. Увеличение уставного капитала банка произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка.