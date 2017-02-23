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Минфин презентовал законопроект о Службе финансовых расследований

23 февраля 2017 года Источник:Урядовий портал

Сегодня Министр финансов Александр Данилюк представил законопроект о создании органа по противодействию финансовым преступлениям на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом сообщается на правительственном портале.

В чем суть проекта?

Во время заседания Налогового комитета Министр финансов представил народным депутатам ключевые аспекты законопроекта, которые находятся на финальной стадии согласования в Правительстве.

Концепцию создания новой Службы финансовых расследований и соответствующий законопроект разработал Минфин совместно с рабочей группой, организованной Премьер-министром Владимиром Гройсманом. Эта стратегическая служба будет расследовать серьезные финансовые и экономические преступления, угрожающие национальной безопасности в сфере экономики.

В основные функции Службы будет входить выявление, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений в экономической, финансовой и налоговой сферах, а также аналитическая и профилактическая работа по выявлению факторов, которые способствуют совершению таких преступлений.

Особенностью новой Службы является изменение силового подхода на комплексный и аналитический – с использованием современных методик расследований экономических преступлений. Служба будет полностью демилитаризованная, сформированная из новых людей, не в составе Государственной фискальной службы, персонал будет получать достойные заработные платы, не будет никаких сил и никаких возможностей для коррупции.

Предполагается, что структура нового органа по противодействию финансовым преступлениям будет включать центральный аппарат и не более семи территориальных управлений. Численность новообразованного ведомства составит до 3500 лиц вместо действующих примерно 10 000 в различных органах. Персонал будет отбираться на открытых и объективных конкурсах, особенности проведения которых определяются законопроектом.

Что это дает?

Создание Службы финансовых расследований – это стратегическое решение для страны, которое улучшит бизнес-климат и станет одним из важнейших шагов для экономического развития.

Результатом должно стать системное противодействие всему спектру экономических преступлений, уменьшение давления на бизнес и лишение ГФС инструмента системной коррупции.

Законопроект публично поддержали основные бизнес-ассоциации и общественные объединения: Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины, общественная платформа «Налоги для экономической свободы», в которую входят 17 ассоциаций, Коалиция «За либеральную налоговую реформу», которая насчитывает 15 ассоциаций, Коалиция «За детенизацию экономики» (7 ассоциаций), а также объединения общественных экспертов Реанимационного Пакета Реформ, в состав которого входят ведущие исследовательские центры и общественные организации.

Что дальше?

Сейчас Правительство завершает работу по согласованию ключевых аспектов законопроекта. После этого проект будет внесен на рассмотрение Кабмина и направлен в Верховную Раду для широкого и открытого обсуждения всеми заинтересованными сторонами.

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