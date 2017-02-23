Сегодня 23 февраля 2017 года, 11:20

Скидки на участие в Legal Pharma & Medicine Forum действуют до 26 февраля 2017 года

26 февраля 2017 года — последний день действия скидок на участие в Legal Pharma & Medicine Forum, который состоится 15 марта 2017 года в г. Киеве. Мероприятие призвано стать площадкой для профессионального общения представителей фармацевтического и медицинского бизнеса, а также специализирующихся в данной сфере юристов. На Форуме будут обсуждаться насущные проблемы здравоохранения и возможности их решения.

Для представителей фармацевтических компаний и медицинских учреждений действуют специальные условия участия!

Дата проведения: 15 марта 2017 года

Время проведения: 9:00 – 18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)

Генеральный партнер Форума: ЮФ ILF

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Программа и регистрация доступны по ссылке.

В рамках мероприятия участники обсудят такие вопросы:

• Векторы реформы системы здравоохранения Украины

• Закупки в сфере здравоохранения

• Рынок товаров медицинского назначения

• Страховая медицина

• Защита интеллектуальной собственности в области фармации

• Судебная практика по вопросам здравоохранения

Контакты:

Наталия Булко — продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова — ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Ирина Гончар — координатор Форума

(067) 924-69-60, e-mail: i.gonchar@pravo.ua