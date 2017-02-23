26 февраля 2017 года — последний день действия скидок на участие в Legal Pharma & Medicine Forum, который состоится 15 марта 2017 года в г. Киеве. Мероприятие призвано стать площадкой для профессионального общения представителей фармацевтического и медицинского бизнеса, а также специализирующихся в данной сфере юристов. На Форуме будут обсуждаться насущные проблемы здравоохранения и возможности их решения.
Для представителей фармацевтических компаний и медицинских учреждений действуют специальные условия участия!
Дата проведения: 15 марта 2017 года
Время проведения: 9:00 – 18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29)
Генеральный партнер Форума: ЮФ ILF
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Программа и регистрация доступны по ссылке.
В рамках мероприятия участники обсудят такие вопросы:
• Векторы реформы системы здравоохранения Украины
• Закупки в сфере здравоохранения
• Рынок товаров медицинского назначения
• Страховая медицина
• Защита интеллектуальной собственности в области фармации
• Судебная практика по вопросам здравоохранения
Контакты:
Наталия Булко — продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова — ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Ирина Гончар — координатор Форума
(067) 924-69-60, e-mail: i.gonchar@pravo.ua
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Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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