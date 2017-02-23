НБУ ужесточил контроль за валютными операциями

Национальный банк Украины ужесточил меры для недопущения оттока капитала в Российскую Федерацию как государства-агрессора.
Об этом говорится в постановлении НБУ от 21 февраля 2017 года №12.
"Отныне НБУ имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если обнаружит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, имеющее местонахождение в стране, признанной государством-агрессором", - говорится в сообщении.
Верховная Рада признала Российскую Федерацию государством-агрессором 27 января 2015 года.
Изменения вступают в силу с 23 февраля 2017 года.
Ранее Государственная дума РФ поддержала в первом чтении законопроект, который может ограничить денежные переводы с территории России на территорию Украины, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.
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