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Общественный совет добропорядочности сообщил об угрозе конкурсу в ВС

23 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

После окончания 2 этапа конкурса в Верховный Суд членам Общественного совета добропорядочности (далее - ОСД) стало известно, что практические задачи на конкурсе взяты из жизни практически без изменений. При этом, отдельные конкурсанты принимали непосредственное участие в решении дел, которые положены в основу задач – сообщается на на сайте ОСД.

Некоторые конкурсанты получили несправедливые преимущества при решении практической задачи. В то время, когда все участники тестирования имели только 5 часов на решение модельной задачи - написание судебного решения, некоторые из них имели целые месяцы на подготовку ответа. Действительно, дела рассматривались этими конкурсантами в качестве судей в различных инстанциях еще в начале прошлого года и, потому, весь массив правовой информации был ими проработан, а времени на размышления и обсуждения с коллегами было достаточно.

«Такая ситуация не свидетельствует о том, что конкурс в целом является нечестным, но заранее подрывает доверие к результатам конкурса по этим кандидатам. Кстати, ни один из них до сих пор публично не вспомнил или не сознался в том, что фабула модельного дела является ему хорошо известна»,- сообщает ОСД..

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Комментарии:»

0) 23 февраля 2017 года 11:09 #

Все, вот НАСТОЯЩИЙ процесс отбора нужных в ВСУ и начался.
А вы думали, что вам отдадут этот суд на выбор Честных, Порядочных, Профессиональных.
Фиг вам.
Там нужны другие, свои, проФФесионалы.

Дурость 23 февраля 2017 года 10:51 #

судді в місяць розглядають сотні справ, а за рік тисячі.
Який суддя згадає цю справу!!!!
Дурість несусвітня

доказательство 23 февраля 2017 года 10:04 #

Это заявление - лишнее доказательство того что это никакой не совет а очередной способ замыливания глаз. Один пиар и желч. В результате работы этого совета будут одни негативные выводы по судьям и отсутствие выводов по адвокатам, которые выдадут за результат очумелой работы.
весь этот совет себе только рекламирует, они спят и видят себя в парламенте...
А процесс отбора снова пострадает

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