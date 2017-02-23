Сегодня 23 февраля 2017 года, 11:20

Общественный совет добропорядочности сообщил об угрозе конкурсу в ВС

После окончания 2 этапа конкурса в Верховный Суд членам Общественного совета добропорядочности (далее - ОСД) стало известно, что практические задачи на конкурсе взяты из жизни практически без изменений. При этом, отдельные конкурсанты принимали непосредственное участие в решении дел, которые положены в основу задач – сообщается на на сайте ОСД.

Некоторые конкурсанты получили несправедливые преимущества при решении практической задачи. В то время, когда все участники тестирования имели только 5 часов на решение модельной задачи - написание судебного решения, некоторые из них имели целые месяцы на подготовку ответа. Действительно, дела рассматривались этими конкурсантами в качестве судей в различных инстанциях еще в начале прошлого года и, потому, весь массив правовой информации был ими проработан, а времени на размышления и обсуждения с коллегами было достаточно.

«Такая ситуация не свидетельствует о том, что конкурс в целом является нечестным, но заранее подрывает доверие к результатам конкурса по этим кандидатам. Кстати, ни один из них до сих пор публично не вспомнил или не сознался в том, что фабула модельного дела является ему хорошо известна»,- сообщает ОСД..