Сегодня 23 февраля 2017 года, 11:20

Обновленный Конституционный Суд будет формироваться на принципах профессионализма и конкуренции (инфографика)

9 февраля парламент принял за основу законопроект «О Конституционном Суде Украины». Этот документ приводит в соответствие с новой редакцией Конституции законодательство, регулирующее правоотношения в сфере осуществления конституционного контроля. Таким образом, Конституционный Суд будет выделен как самостоятельный и отдельный от судов институт - орган конституционной юрисдикции.

Над этим документом долгое время работала группа из лучших украинских ученых-конституционалистов (Александр Волков, Николай Козюбра, Сергей Головатый, Николай Онищук, Василий Лемак, Роман Куйбида, Александр Водянников и др.), после чего он был одобрен Советом по вопросам судебной реформы и Венецианской комиссией.

В отличие от предыдущей редакции Конституции, действующая предусматривает конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ, что также отражено в законопроекте. Так, каждый из трех субъектов назначения - Президент, Верховная Рада, Съезд судей (а в период между съездами - Совет судей Украины) – формируют конкурсные комиссии. К примеру, в состав конкурсной комиссии от Верховной Рады входят минимум по одному представителю от каждой из депутатских фракций.

Конкурсные комиссии по результатам анализа сведений о кандидатах и проведения с ними собеседований дают рекомендации, опираясь на которые уже Президент, Верховная Рада и Съезд судей принимают решения о назначении. Важно отметить, что количество рекомендованных кандидатур должно быть минимум втрое больше количества вакантных должностей судей КСУ. Такой подход позволит назначить новых высокопрофессиональных независимых судей и качественно обновить состав КСУ.

Кроме изменения процедуры назначения судей Конституционного Суда, законопроект повышает и требования к кандидатам на эту должность: стаж профессиональной деятельности в сфере права должен быть не менее 15 лет, высокие моральные качества, а также это должен быть человек с признанным авторитетом.

Такие повышенные требования к судьям обусловлены тем, что и полномочия КСУ будут расширены. В результате судебной реформы в компетенцию КСУ войдет рассмотрение конституционных жалоб и предоставление заключений о соответствии Конституции Украины вопросов, предлагаемых для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе. В то же время, из полномочий КСУ будет изъято несвойственную ему функцию - толкование законов.

Изменится и организационная структура обновленного Конституционного Суда. В составе Суда будут действовать: Большая палата (все 18 судей), которая будет осуществлять рассмотрение вопросов по существу в пределах полномочий КСУ, 2 сената (по 9 судей в каждом), которые будут рассматривать вопрос о соответствии Конституции законов по конституционной жалобе лица, и 6 коллегий ( по 3 судьи в каждой), которые будут решать вопрос об открытии конституционного производства по делам по конституционному представлению, конституционным обращениям, и конституционной жалобе.

Стоит отметить, что законопроект усиливает независимость КСУ (как финансовую, так и от возможного политического влияния). Судьи КСУ приносят присягу в Конституционном Суде и именно Конституционному Суду передаются полномочия относительно увольнения судей. То есть субъекты назначения, которыми являются Президент, Верховная Рада и съезд судей, и увольнения судей КСУ разграничены, что является весомым предохранителем от возможного политического влияния на данный орган.

Способствует деполитизации и норма законопроекта, по которой согласие на задержание, содержание под стражей или арест судьи КСУ будет принимать именно Конституционный Суд, что непосредственно предусмотрено Конституцией Украины. О предоставлении соответствующего согласия в КСУ обращаться Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности.

Стоит отметить, что согласно законопроекту разграничиваются основания для прекращения полномочий судьи КСУ и основания для увольнения его с должности. Так, например, полномочия автоматически прекращаются в случае достижения судьей КСУ 70 лет. В то же время, новым основанием для увольнения судьи КСУ является совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи КСУ или выявление его несоответствия занимаемой должности.

Отдельно хочется остановиться на таком новом для Украины институте, о котором уже упоминалось несколько раз, - конституционной жалобе. Это новшество появилось в рамках судебной реформы и позволяет любому гражданину обратиться в КСУ. Принятия же Закона «О Конституционном Суде Украины» позволит создать условия для реализации этого средства юридической защиты прав как физического, так и юридического лица частного права, если оно считает, что примененный в конечном судебном решении по его делу закон противоречит Конституции Украина. Такой подход сократить количество жалоб граждан Украины в Европейский суд по правам человека и, соответственно. снизить уровень выплат компенсаций по его решениями из Государственного бюджета Украины.