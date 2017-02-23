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ВСП отказал в удовлетворении ходатайства замгенпрокурора о приостановлении полномочий П.Гречковского

23 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

На заседании 22 февраля с.г. Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. от 7 февраля 2017 года о приостановлении на четыре месяца полномочий члена Высшего совета правосудия Гречковского Павла Николаевича.

Как отмечают в пресс-службе ВСП, такое решение Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк объявил после завершения рассмотрения указанного вопроса. По словам председателя ВСП, полный текст решения с изложением мотивов его принятия будет обнародовано в ближайшее время на официальном сайте Совета.

В заседании Совета приняли участие 14 членов Высшего совета правосудия.

Рассмотрение ходатайства состоялось при участии представителей Генеральной прокуратуры Украины - прокуроров отдела процессуального руководства и поддержания государственного обвинения управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины: Паршутина Андрея Борисовича и Дьяченко Александра Александровича; а также Гречковского Павла Николаевича и его представителя, адвоката Бойко Петра Анатольевича.

Запись онлайн-трансляции заседания Высшего совета правосудия по рассмотрению этого вопроса можно просмотреть:

Напомним, что во время заседания 22 сентября 2016 года Высший совет юстиции рассмотрел обращение Генерального прокурора Украины в Высший совет юстиции относительно принятия решения о внесении в орган, назначивший Гречковского П.М., представления о прекращении его полномочий как члена ВСЮ, поскольку 21 сентября 2016 года Гречковского П.М. уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 15, частью четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц путем обмана (мошенничества).

Рассмотрев обращение Генерального прокурора Украины, Высший совет юстиции принял решение провести проверку фактов, изложенных в письме Генерального прокурора Украины и обратиться в Генпрокуратуру с просьбой предоставить доказательства, свидетельствующие о нарушении Гречковским П.М. присяги члена Высшего совета юстиции, а также принять к сведению обращение Гречковского П.М., объявлено на заседании Высшего совета юстиции. К 22 февраля с.г. указанные материалы не были предоставлены Высшему совету правосудия.

Чтобы не ставить под сомнение решения, которые будут приниматься Высшим советом юстиции, во избежание обвинений в предвзятости или давления в связи с указанными событиями член Совета Гречковский П.М. с 23 сентября 2016 года до 7 января с.г. находился в отпуске без сохранения заработной платы и не принимал участия в заседаниях Совета.

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