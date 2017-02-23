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Парламентский комитет признал коррупциогенным законопроект о праве горадминистраций распоряжаться бюджетом

23 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Комитет Верховного Совета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал коррупциогенным проект закона №5207 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» относительно усовершенствования процедурных вопросов". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

«Я считаю, что это уничтожает идею контроля и разделения властей. Не может местная администрация менять бюджет без решения местного сонета», - заявил председатель комитета Егор Соболев.

Так, проектом закона предлагается делегировать местным государственным администрациям право принимать решения по перераспределению средств между различными фондами бюджета в период между сессиями местного совета при условии делегирования таких полномочий с последующим внесением изменений в решение о местном бюджете.

Также документом предлагается внести изменения в ряд статей Бюджетного кодекса Украины, в частности:

• предлагается неиспользованные в течение бюджетного периода средства оставлять на счетах общего фонда государственного бюджета для осуществления соответствующих расходов в следующем бюджетном периоде с учетом их целевого назначения;

• предлагается остаток неиспользованных субвенций из государственного бюджета, направленных на финансирование инвестиционных проектов, реализуемых в регионах, оставить в местных бюджетах;

• предполагается разработать унифицированную процедуру рассмотрения местными советами проекта соответствующего бюджета и внесение изменений в него;

• вводится перечисление субвенции из государственного бюджета местным бюджетам исключительного денежными средствами.

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