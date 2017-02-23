Сегодня 23 февраля 2017 года, 09:49

Правоохранительный комитет парламента отклонил постановление об отставке министра внутренних дел А.Авакова

Вопрос отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова отклонен. Такое решение было принято на заседании комитета Верховного Совета Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, в ходе которого рассматривался проект постановления об увольнении Авакова.

«Постановление №2846 о снятии с должности министра внутренних дел Арсена Авакова должно быть снято вообще с рассмотрения как потерявшее актуальность», - сказал глава комитета Андрей Кожемякин.

Парламентарий отметил, что это постановление было зарегистрировано в парламенте еще в 2015 году. С тех пор уже был изменен премьер-министр и сам состав правительства.