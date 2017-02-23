Сегодня 23 февраля 2017 года, 11:20

В феврале появится информационный портал об Украине для инвесторов

Офис по привлечению инвестиций создал и готовит к запуску информационный портал для бизнеса. Об этом на встрече с журналистами рассказала правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций Оксана Маркарова.

«Традиционная задача любого Офиса по привлечению инвестиций — рассказать, показать, создать единое окно информации. У нас до сих пор не было сайта, который бы постоянно обновлялся и содержал все необходимые данные, начиная с описания Украины и заканчивая регуляторкой и короткими справками. Инвестбанкиры и юристы делают это, как правило, для своих клиентов, но общего сайта для инвесторов у нас нет. Мы его создавали с нуля, и он будет запущен до конца месяца», — сказала О.Маркарова.

Глава Офиса Данил Билак подчеркнул, что представленная информация будет достаточно глубокой и всеобъемлющей. Создание портала — часть стратегии по привлечению инвестиций.

Офис по привлечению и поддержке инвестиций — это постоянно действующий совещательный орган Кабинета Министров Украины, который координирует действия органов исполнительной власти для решения проблемных вопросов, возникающих при инвестировании в экономику Украины. Координатором Офиса является Правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций.