В феврале появится информационный портал об Украине для инвесторов

Офис по привлечению инвестиций создал и готовит к запуску информационный портал для бизнеса. Об этом на встрече с журналистами рассказала правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций Оксана Маркарова.
«Традиционная задача любого Офиса по привлечению инвестиций — рассказать, показать, создать единое окно информации. У нас до сих пор не было сайта, который бы постоянно обновлялся и содержал все необходимые данные, начиная с описания Украины и заканчивая регуляторкой и короткими справками. Инвестбанкиры и юристы делают это, как правило, для своих клиентов, но общего сайта для инвесторов у нас нет. Мы его создавали с нуля, и он будет запущен до конца месяца», — сказала О.Маркарова.
Глава Офиса Данил Билак подчеркнул, что представленная информация будет достаточно глубокой и всеобъемлющей. Создание портала — часть стратегии по привлечению инвестиций.
Офис по привлечению и поддержке инвестиций — это постоянно действующий совещательный орган Кабинета Министров Украины, который координирует действия органов исполнительной власти для решения проблемных вопросов, возникающих при инвестировании в экономику Украины. Координатором Офиса является Правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций.
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