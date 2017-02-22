520 кандидатов на должности судей ВС выполнили практическое задание, - ВККС

Вчера, 21 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела вторую часть экзамена для кандидатов в рамках конкурса на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда. Как отмечают в пресс-службе Комиссии, 520 человек приняли участие в выполнении практического задания.
В течение пяти часов кандидаты писали мотивировочную и резолютивную части судебного решения на основании материалов модельного судебного дела. Участникам экзамена разрешалось пользоваться нормативно-правовыми актами, постановлениями пленумов судов и информационными письмами судов.
За процессом выполнения практического задания все желающие могли следить в сети Интернет. По периметру зала были расположены камеры наблюдения. Также на мероприятии присутствовали мониторинговая группа, наблюдатели из международных проектов и представители Общественного совета добропорядочности.
«Кандидаты пишут проект судебного решения от руки. Это важно для того, чтобы в случае необходимости было бы возможно по почерку проверить достоверность работы, дату написания и лицо исполнителя», - заявил председатель ВККС Сергей Козьяков.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать при написании практической задачи - 120. Выполнение всех работ деперсонифицировано. Кандидаты, набравшие проходной балл, будут допущены ко второму этапу квалификационного оценивания.
Напомним, что во время второго этапа квалификационного оценивания состоится исследования досье кандидатов, тестирование личных морально-психологических качеств и общих способностей, собеседование. Общественный совет добропорядочности предоставит свои мотивированные выводы относительно кандидатов.
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