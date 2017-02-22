29 марта состоится II Форум по реструктуризации и банкротству, организатором которого выступает «Юридическая практика».
Дата проведения Форума: 29 марта 2017 года
Время проведения: 09:00-18:00
Место проведения: Отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул.Пушкинская, 5-7/29) Генеральный партнер Форума: ЮК FCLEX
Экспертный партнер: ЮК L.I.Group
Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины
Программа и регистрация доступны по ссылке.
СЕССИИ:
• Развитие института несостоятельности на Украине;
• Сопровождение процедур банкротства;
• Финансовая реструктуризация;
• Реализация имущества в процедуре банкротства;
• банкротство банков;
• БАТЛ: Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства.
Контакты:
Наталья Булко, продажа билетов
(044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова, ивент-менеджер
(097) 616-76-19, event@pravo.ua
Сергей Саченко, координатор Форума
(066) 409-30-17, sachenko@pravo.ua
Дарья Сваткова, по вопросам партнерства
(096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: