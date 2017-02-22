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Открыта регистрация на II Форум по реструктуризации и банкротству

22 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

29 марта состоится II Форум по реструктуризации и банкротству, организатором которого выступает «Юридическая практика».

Дата проведения Форума: 29 марта 2017 года

Время проведения: 09:00-18:00

Место проведения: Отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко/ул.Пушкинская, 5-7/29) Генеральный партнер Форума: ЮК FCLEX

Экспертный партнер: ЮК L.I.Group

Форум аккредитован Национальной ассоциацией адвокатов Украины

Программа и регистрация доступны по ссылке.

СЕССИИ:

• Развитие института несостоятельности на Украине;

• Сопровождение процедур банкротства;

• Финансовая реструктуризация;

• Реализация имущества в процедуре банкротства;

• банкротство банков;

• БАТЛ: Баланс интересов кредиторов и должников в процедурах банкротства.

Контакты:

Наталья Булко, продажа билетов

(044) 495-27-27, n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова, ивент-менеджер

(097) 616-76-19, event@pravo.ua

Сергей Саченко, координатор Форума

(066) 409-30-17, sachenko@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(096) 303-77-24, d.svatkova@pravo.ua

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