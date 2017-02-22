Минюст: Убытки от аннексии Крыма составили 100 млрд долл. США

Украина оценивает ущерб, нанесенный в результате оккупации Крыма Россией, в 100 млрд долл. США. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.
«Предварительную оценку мы сделали только по Крыму: около 100 млрд долл. США. Эта сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения. По Донбассу оценки пока нет - чтобы сделать ее, туда нужен доступ. Мы же не знаем, где какие инфраструктурные потери», - сказал он.
По его словам, в международных судах находятся два крупных исковых кейса: один о нарушении конвенции по морскому праву, а второй о нарушении двух конвенций: запрета на финансирование терроризма и расовой дискриминации.
П.Петренко также назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.
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