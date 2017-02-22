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Сегодня 22 февраля 2017 года, 18:39

27 февраля Совет ЕС утвердит механизм приостановки безвизового режима с Украиной

Совет Европейского Союза утвердит механизм приостановления безвизового режима и визовую либерализацию для Украины уже 27 февраля. Об этом написал брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Послы ЕС дали зеленый свет механизму приостановления безвизового режима и визовой либерализации для Грузии. Министры ЕС одобрят это 27 февраля для Украины», - написал Р.Йозвяк в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.