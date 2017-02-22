Сегодня 22 февраля 2017 года, 17:08

Эксперты обсудили необходимые изменения для работы адвокатов в пенитенциарных учреждениях

21 февраля с.г. в помещении Секретариата Национальной ассоциации адвокатов Украины состоялся круглый стол на тему: «Внедрение изменений в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов». Об этом сообщается на сайте НААУ.

Широкую дискуссию вызвала необходимость получения разрешения для адвокатов на прохождение в пенитенциарных учреждений с планшетом и соблюдение работниками СИЗО при осмотре устройства требований закона о защите адвокатской тайны.

Как сообщил и.о. начальника отдела организации деятельности следственных изоляторов Министерства юстиции Украины Сергей Чабанюк, с учетом имеющихся замечаний и современных потребностей, подготовлены изменения в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов.

Напомним, что представители НААУ совместно с представителями ГПтС Украины в течение 2016 года, проводили неоднократные рабочие встречи по поводу реформирования пенитенциарной системы. Так, в указанном проекте новой редакции Правил, пункт 7 в следующей редакции:

«Работникам правоохранительных органов, суда и защитникам разрешается проносить материалы и документы, необходимые для осуществления полномочий, определенных законодательством с обязательным осмотром на КПП СИЗО на наличие запрещенных предметов. Такой обзор должен исключать ознакомления с содержанием этих документов. В случаях, предусмотренных УПК Украины работникам правоохранительных органов, суда и защитникам разрешается проносить технические средства (без возможности совершать звонки и выхода в сеть интернет) для проведения аудио и видео фиксации процессуальных действий».

Для представителей правоохранительных органов дискуссионным вопросом оказался статус удостоверения адвоката и подтверждения личности защитника. В соответствии со ст. 50 УПК Украины, полномочия защитника подтверждаются свидетельством о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером, но при этом адвокатское свидетельство, так же и удостоверение адвоката не является удостоверениями личности, а потому указанный вопрос требует законодательного урегулирования. Со стороны представителей НААУ было разъяснено, что адвокатские удостоверения имеют единый утвержден образец в соответствии с определенными законом требований к этому документу. Поэтому документы, выданные хозяйственными обществами или общественными объединениями, имеющих в своем составе слово «адвокат» и его производные, не могут подтверждать статус или лицо адвоката. Полная информация о порядке получения документов для адвокатов выложена на сайте НААУ.

Также во время круглого стола были обсуждены условия пребывания граждан в следственных изоляторах, которые создают угрозы их здоровью. В пенитенциарных учреждениях существуют реальные риски заражения болезнями, которые передаются воздушно - капельным или бытовым путем, и под эти риски попадают и адвокаты системы БПД, осуществляющие защиту по назначению, так как они обычно не владеют информацией о состоянии здоровья клиента. Этот вопрос остается до сих пор открытым, поскольку связано с запретом разглашения медицинской тайны, но проблему необходимо решать как можно быстрее.

Во время обсуждения также речь шла о других неоправданных запретах, например, проносить питьевую воду или полиэтиленовые пакеты.

По итогам обсуждения было решено осуществить дальнейший мониторинг работы СИЗО с целью улучшения условий для работы адвокатов с клиентами, в частности, речь шла о планах создать в изоляторах специальные комнаты для адвокатов, с оргтехникой и юридической литературой.