Сегодня 22 февраля 2017 года, 15:38

Реанимационный пакет реформ призывает парламент не поддерживать «антиконституционные» изменения в УПК

9 декабря Верховный Совет после девяти попыток не смог включить в повестку дня законопроект №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)», поданный группой народных депутатов во главе с Николаем Паламарчуком.

Этот проект фактически является копией «антиконституционного» законопроекта №5490, даже имеет аналогичное название и авторов. Он, как и №5490, противоречит Конституции Украины и Европейской конвенции по правам человека.

Несмотря на это, уже в ближайший четверг Верховный Совет снова попытается рассмотреть этот законопроект. К этому накануне депутатов призвали Президент Петр Порошенко и Генпрокурор Юрий Луценко.

Реанимационный Пакет Реформ считает недопустимым принятие законопроекта №5610, ведь он существенно сужает конституционные права граждан, противоречит стандартам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека, и основам производства, гарантированным УПК. В частности:

1) увеличивает срок досудебного расследования с 12 до 18 месяцев, сопряженный с предложенным порядком расчета срока при объединении производств (статья 219 УПК) нарушает принцип разумных сроков уголовного производства. Это даст возможность держать лиц в неопределенном статусе подозреваемых течение долгих лет;

2) увеличивает сроки содержания под стражей с 12 до 18 месяцев (статья 197 УПК) существенно сужает права лиц на личную свободу. Подозреваемые лица, вина которых еще не доказана, будут намного дольше держаться в СИЗО, часто в нечеловеческих условиях;

3) разрешение суда на задержание лиц будет действовать не шесть месяцев, а пожизненно (статья 190 УПК), что нарушает право на личную свободу и принцип юридической определенности;

4) вручение повесток через с официальные печатные издания (статья 135 УПК) нарушает право лиц быть вовремя извещенным об обвинении. Теперь каждый день законопослушные граждане будут вынуждены проверять информацию о себе в СМИ;

5) понятие «особо сложное уголовное производство» (статья 197 УПК), которое продлится до 18 месяцев, четко не определено и поэтому содержит коррупционные риски. «Особенно сложным» производства признаваться на усмотрения следователя или прокурора.

Кроме граждан, от принятия этого законопроекта пострадает бизнес, поскольку нереформированные следственные органы получат возможность расследовать дела еще дольше.

«Предложенные законопроектом №5610 изменения в УПК - контрреформа уголовного производства. Он убивает все достижения в сфере уголовного правосудия, которые получила Украина с 2012 года и которые признаны нашими международными партнерами.

Следует отметить, что законопроект №5610 также полностью отрицает некоторые стратегические документы государства, в частности, Стратегию реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы, Национальной стратегии в области прав человека и планы действий по их выполнению», - отмечают в Реанимационном пакете реформ.

Как ранее сообщала «ЮП», Совет адвокатов Украины принял заявление по проекту изменений в Уголовный процессуальный кодекс (законопроект 5490). Адвокаты также призывали парламент воздержаться от репресивных изменений в УПК.