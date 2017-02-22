Сегодня 22 февраля 2017 года, 17:08

НАПК начало проверку деклараций Порошенко, Гройсмана и министров

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронных деклараций 2015 года Президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабинета министров. Об этом сообщил заместитель председателя НАПКа Руслан Радецкий.

По его словам, решение о начале полной проверки НАПК единогласно приняло на заседании в среду.

«Напомним, что в соответствии с порядком, началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия решения НАПК о проведении такой проверки, о чем сообщается субъект декларирования и длится 60 календарных дней», - объясняет Р.Радецкий.