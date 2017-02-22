Финансовых полицейских будут проверять на детекторе лжи, - Минфин

Финансовых полицейских будут проверять на детекторе лжи. Это предусматривает соответствующий законопроект. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк. Министр настаивает, чтобы служба финансовых преступлений подчинялась Минфину.
«В Министерстве внутренних дел это неактуально. Речь идет об уходе от силовых подходов. Я отстаиваю идею, что служба должна подчиняться Минфину», – сказал он.
По его мнению, финполиция может подчиняться Государственной фискальной службе. Намерены создать 7 территориальных управлений новосозданного органа. Наберут 3,5 тыс. персонала. Сейчас в налоговой полиции работают 4,7 тыс. сотрудников, уточнил министр.
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