Апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании с «Газпрома» 171 млн грн штрафа

Сегодня, 22 февраля, Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 05 декабря 2016 года, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о (1) принудительном взыскании с ОАО «Газпром» (Россия) 85,97 млн грн штрафа, наложенного в января 2016 года за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами территории Украины, и 85,97 млн грн пени за несвоевременную уплату штрафа, а также (2) о выполнении обязательства прекратить нарушение. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.
Решение хозяйственного суда города Киева от 5 декабря 2016 года с сегодняшнего дня вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению.
ОАО «Газпром» обязан уплатить целом 171, 9 млн грн штрафа и пени в государственный бюджет Украины (85965927000 грн штрафа АМКУ и 85965927000 грн пени), а также прекратить нарушение.
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