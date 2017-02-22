Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 22 февраля 2017 года, 14:07

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Апелляционный суд оставил без изменений решение о взыскании с «Газпрома» 171 млн грн штрафа

22 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 22 февраля, Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 05 декабря 2016 года, которым был удовлетворен иск Антимонопольного комитета Украины о (1) принудительном взыскании с ОАО «Газпром» (Россия) 85,97 млн грн штрафа, наложенного в января 2016 года за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами территории Украины, и 85,97 млн грн пени за несвоевременную уплату штрафа, а также (2) о выполнении обязательства прекратить нарушение. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев.

Решение хозяйственного суда города Киева от 5 декабря 2016 года с сегодняшнего дня вступило в законную силу и подлежит обязательному исполнению.

ОАО «Газпром» обязан уплатить целом 171, 9 млн грн штрафа и пени в государственный бюджет Украины (85965927000 грн штрафа АМКУ и 85965927000 грн пени), а также прекратить нарушение.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (1000) от 21/02/17 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 8 (1000)
Государство и юристы

Стандартный напор

Документы и аналитика

Знак согласия

Судебная практика

Уловить суд

Тема номера:

На старый вклад

Архив голосованийVox Populi

Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?

Создание нового Верховного Суда.

Принятие новых редакций процессуальных кодексов.

Проведение внеочередного съезда судей.

Принятие нового закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Пасхальные праздники.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • АФ «Династия»
  • integrites
Пресс-релизы

2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України

АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом