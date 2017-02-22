он же e-mail

Сегодня 22 февраля 2017 года, 17:08

В Киеве состоится воркшоп «Развитие экспорта в условиях новой экономики»

15 марта в г. Киеве состоится воркшоп на тему: «Развитие экспорта в условиях новой экономики. Серия воркшопов #проЭкспорт», организатором которого выступает юридическая фирма ILF.

Краткая программа:

• Как ваша компания делала первые шаги по выходу на зарубежные рынки?

• Какие инструменты продвижения лучше всего работают для вашего бизнеса?

• От чего зависит успех экспортной стратегии?

• Как организовать работу по развитию экспорта внутри компании?

• Какие факторы риска и возможности рынка стоит учитывать на старте проекта?

Дата, время начала и окончания: 15.03.17 с 14:00 до 18:00

Рабочий язык: русский, украинский

Имена, фамилии и должности лекторов:

• Александр Пастух, управляющий партнер Synergizers Ukraine,

• Артем Наумов, ассоциированный партнер Юридической фирмы ILF,

• Андрей Митченко, ECOSOFT,

• Олег Кристюк, ColorWay

Стоимость: 500 грн

Ссылка на регистрацию: