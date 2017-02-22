Сегодня в Украинском кризисном медиа-центре (Украинский дом, ул. Крещатик, 2) проходит информационный марафон с участием судей и судей в отставке, которые выдвинули свои кандидатуры для избрания в состав Высшего совета правосудия (ВСП) ХIV внеочередным съездом судей Украины (должен состояться 14–15 марта 2017 года).
Кандидаты в состав ВСП будут публично представлять свою позицию относительно мотивов самовыдвижения в состав ключевого органа в судебной системе, и отвечать на вопросы участников информационного марафона. Информационный марафон транслируется в онлайн-режиме.
Напомним, что согласно обнародованной ВСП 13 февраля с.г. информации, количество желающих принять участие в грядущей избирательной кампании на главном судейском форуме довольно внушительное: на шесть вакансий в ВСП претендуют 44 человека.
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