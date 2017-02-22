Сегодня 22 февраля 2017 года, 15:38

Юристы ILF участвуют в разработке законопроекта об энергетических кооперативах

ILF приняла участие в обсуждении стратегии развития энергетических кооперативов в Украине во время встречи Главы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины с представителями бизнеса и общественности.

Эксперты Юридической фирмы ILF вместе с организацией Greencubator помогают сделать первые шаги по созданию таких кооперативов в Украине( для справки, в Дании такие кооперативы успешно работают еще с 90-х, в Германии таких организаций – более 700, а в США кооперативные электрические сети покрывают 75 % территории страны).

Во время встречи эксперты презентовали концепцию законопроекта «О потребительских энергетических кооперативах», который определяет термин «потребительский энергетический кооператив» и открывает новые возможности для деятельности таких организаций в нашей стране.

«Сегодня деятельность кооперативов в сфере производства и поставки электрической энергии и тепла значительно усложнена регулированием природных монополий. Законодательство в этой сфере вводит значительные требования для субъектов хозяйствования с целью защиты интересов потребителей. Однако, в случае с потребительскими кооперативами, которые могут производить тепло и электроэнергию для своих потребностей, такие нормы защищают потребителей от самих себя и чрезмерно усложняют работу», - отмечает Иван Бондарчук, юрист ILF, один из участников встречи.

По итогам встречи участники договорились привлечь представителей Госэнергоэффективности к работе над концепцией и текстом законопроекта, а также организовать совместные мероприятия для популяризации энергетических кооперативов в регионах Украины.