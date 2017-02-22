Юристы ILF участвуют в разработке законопроекта об энергетических кооперативах

ILF приняла участие в обсуждении стратегии развития энергетических кооперативов в Украине во время встречи Главы Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины с представителями бизнеса и общественности.
Эксперты Юридической фирмы ILF вместе с организацией Greencubator помогают сделать первые шаги по созданию таких кооперативов в Украине( для справки, в Дании такие кооперативы успешно работают еще с 90-х, в Германии таких организаций – более 700, а в США кооперативные электрические сети покрывают 75 % территории страны).
Во время встречи эксперты презентовали концепцию законопроекта «О потребительских энергетических кооперативах», который определяет термин «потребительский энергетический кооператив» и открывает новые возможности для деятельности таких организаций в нашей стране.
«Сегодня деятельность кооперативов в сфере производства и поставки электрической энергии и тепла значительно усложнена регулированием природных монополий. Законодательство в этой сфере вводит значительные требования для субъектов хозяйствования с целью защиты интересов потребителей. Однако, в случае с потребительскими кооперативами, которые могут производить тепло и электроэнергию для своих потребностей, такие нормы защищают потребителей от самих себя и чрезмерно усложняют работу», - отмечает Иван Бондарчук, юрист ILF, один из участников встречи.
По итогам встречи участники договорились привлечь представителей Госэнергоэффективности к работе над концепцией и текстом законопроекта, а также организовать совместные мероприятия для популяризации энергетических кооперативов в регионах Украины.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
2-3 березня 2017 року буде проходити VI Форум України
АНОНС Конференции по трансфертному ценообразованию
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ RETAIL & DEVELOPMENT BUSINESS EXPO – 2017
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: