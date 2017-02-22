Сегодня 22 февраля 2017 года, 14:07

Агентство «Дубинский и Ошарова» успешно завершила три проекта о признании торговых марок «Jack Daniel's» общеизвестными на Украине

15 февраля 2017 года Апелляционная палата Государственной службы интеллектуальной собственности Украины огласила решение, которым признала словесную и изобразительные торговые марки «Jack Daniel’s» общеизвестными на Украине на имя Jack Daniel’s Properties Inc.

Агентству «Дубинский и Ошарова» удалось доказать общеизвестный статус не только словесной, но и изобразительных торговых марок «Jack Daniel’s». Благодаря настойчивой работе и удачно подобранной стратегии, специалисты Агентства собрали достаточное количество доказательств использования торговых марок (в разных вариациях) и доказали все критерии, необходимые для получения общеизвестного статуса по состоянию на 2012 год.

Отметим, что интересы компании Jack Daniel’s Properties Inc. представляли партнер Агентства «Дубинский и Ошарова» Ярослав Огневьюк и адвокат Дмитрий Никулеско.