Сегодня 22 февраля 2017 года, 14:07

Н.Бойко назначена замминистра энергетики по евроинтеграции

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталию Бойко.

«Направление, которое будет курировать Наталия - это евроинтеграция, соответственно все требования по Третьему энергопакету, по ассоциации с Евросоюзом, - полностью сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Мировым банком, донорами», - сообщили в министерстве.

Также, по его словам, Н.Бойко будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго. Предложение занять пост заместителя министра по вопросам евроинтеграции Наталье Бойко поступило от главы Минэнерго Игоря Насалика. Биографические сведения Наталья Бойко является менеджером реформы энергетики в проектном офисе Национального совета реформ под председательством президента Украины. Ее роль заключается в координационной, аналитической и коммуникационной поддержке реформы украинского энергетического сектора.

До 2015 года г-жа Бойко работала в г. Франкфурт-на-Майне (Германия) в офисе компании ERM на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности на Украине - в частности, в секторе нефти и газа.