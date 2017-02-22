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Сегодня 22 февраля 2017 года, 12:36

Президент утвердил концепцию информирования относительно сотрудничества с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко 21 февраля подписал Указ «О Концепции совершенствования информирования общественности о сотрудничестве Украины с НАТО на период 2017-2020 годов». Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ, в частности, предусматривает, что Кабинет министров Украины в «месячный срок должен разработать и утвердить план мероприятий по реализации Концепции на текущий год», соответствующие планы мероприятий украинское правительство обязано утверждать ежегодно до 15 декабря.

«На правительство возлагается координация деятельности центральных и местных органов исполнительной власти по реализации поставленных задач», – отметили в пресс-службе.

В концепции говорится, в частности, о том, что Украина, «углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации».

Также сообщается, что концепция направлена на «повышение уровня поддержки общественностью государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия граждан Украины к НАТО как ключевой институции в укреплении международной безопасности».

Кроме того, концепция предусматривает функционирование тематического веб-портала «Украина – НАТО» и обновления официальных веб-сайтов органов государственной власти относительно государственной политики в сфере евроатлантической интеграции.

«Также предлагается активизация сотрудничества с Сетью партнерства Украина – НАТО под эгидой Совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня и начало празднования ежегодно 9 июля годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.