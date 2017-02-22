Суд разрешил ГПУ проверить документы депутата В.Константиновского

Суд дал следователю Генпрокуратуры доступ к документам народного депутата Вячеслава Константиновского с возможностью изъятия заверенных копий. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г.Киева от 14 февраля. Срок действия постановления - один месяц. В ходатайстве указано, что документы необходимы Государственной фискальной службе для проверки уплаты налогов.
Речь идет о документах, которые подтверждают источники происхождения денежных средств, указанных В.Константиновским в электронной декларации 2015 года – 6,8 млн грн, 14,7 млн долларов и 0,5 млн евро.
Предоставлен доступ к документам о происхождении средств, за которые приобретено движимое и недвижимое имущество, платежкам, чекам, доверенностям и т.п., договорам купли-продажи, дарения, наследования недвижимости, а также информации о средствах, за которые приобретены антиквариат, произведения искусства, коллекции часов и оружия.
Также ГПУ дали доступ к информации о движении средств по банковским счетам В.Константиновского на Украине и за рубежом.
Постановление обжалованию не подлежит.
Если В.Константиновский не выполнит решение о доступе к вещам и документам, то суд по ходатайству ГПУ может дать разрешение на обыск.
ГПУ расследует разногласия между официальными доходами В.Константиновского и уплаченными им налогами.
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