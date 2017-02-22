НБУ решил ликвидировать «Фортуна-банк»

Национальный банк решил ликвидировать Фортуна-банк (Киев). Об этом говорится в сообщении НБУ.
«НБУ по предложению ФГВФЛ принял решение от 21 февраля №89-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Фортуна-банк»», - говорится в нем.
«Фортуна-банк» был отнесен к категории неплатежеспособных 26 января.
НБУ сообщил, что 91% всех вкладчиков получат свои вклады в полном объеме, так как их размен не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. гривен.
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